У вівторок, 16 березня, Реал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав Аталанту. Французький нападник "вершкових" Карім Бензема відкрив рахунок.

Подарунок для Бензема

Перша зустріч між цими командами завершилась мінімальною перемогою Реал (0:1). Тому Аталанті потрібно було бігти в атаку, що призвело до оголення зон у захисті.

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Такою відкритою грою скористався Карім Бензема на 34-й хвилині. Однак не обійшлось без подарунка від італійців, а точніше їх голкіпера. Спортьєлло отримав передачу від оборонця та намагався вибити м'яч на частину поля Реала, але спроба була вкрай невдалою. М'яч опинився у ногах Модріча, який увійшов у штрафний, але побачив вільного Бензема. Французу залишалось лише переправити м'яч у незахищені ніким володіння суперника – 1:0.

Воротар італійської команди вже у першому таймі майже поховав надії Аталанти на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Така фатальна помилка буде ще довго сниться Спортьєлло у страшних снах. Це був лише початок погрому підопічних Джана П'єра Гасперіні. Навіть доволі хороша гра від українця Руслана Маліновського не дозволила Аталанті перемогти.

У другій частині гри "Королівський клуб" забив ще два голи, а суперник з Італії зумів відповісти лише одним гольовим пострілом. У підсумку – 3:1 переконлива звитяга Реала та вихід в 1/4 фіналу турніру.

Для Бензема цей гол став 5-м у 6 матчах Ліги чемпіонів. Загалом у всіх турнірах форвард зіграв 31 поєдинок, у яких забив 21 гол та відзначився 5 асистами.

Ще одним чвертьфіналістом 16 березня став Манчестер Сіті, який у матчі-відповіді на власному полі переграв німецьку Боруссію М (2:0).