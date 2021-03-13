Луганская Заря не прочь пополнить свой состав еще одним легионером. Им может стать иранец Мехди Шахаб.

Еще один Шахаб

Мехди Шахаб – родной брат лучшего форварда УПЛ Шахаба Захеди. Иранец выступает на позиции центрального защитника.

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Шахаб-младший находится в Запорожье, где базируется луганская Заря. Последним клубом футболиста была Академия Фат Тегеран.

В составе команды из Луганска уже выступает его брат Шахаб Захеди, который лишь 8 февраля официально перешел в Зарю. Контракт забивного форварда рассчитан на 4 года.

Заря активно ведет себя на трансферном рынке и усиливает свой состав легионерами. 1 марта клуб объявил о подписании 18-летнего Рэймонда Овусу.