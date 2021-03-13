Родной брат забивного Шахаба может перейти в Зарю
Луганская Заря не прочь пополнить свой состав еще одним легионером. Им может стать иранец Мехди Шахаб.
Источник:телеграм Зари
Еще один Шахаб
Мехди Шахаб – родной брат лучшего форварда УПЛ Шахаба Захеди. Иранец выступает на позиции центрального защитника.
Вот так Шахтер должен стимулировать Динамо в матче с Зарей, – журналист
Шахаб-младший находится в Запорожье, где базируется луганская Заря. Последним клубом футболиста была Академия Фат Тегеран.
В составе команды из Луганска уже выступает его брат Шахаб Захеди, который лишь 8 февраля официально перешел в Зарю. Контракт забивного форварда рассчитан на 4 года.
Заря активно ведет себя на трансферном рынке и усиливает свой состав легионерами. 1 марта клуб объявил о подписании 18-летнего Рэймонда Овусу.
- Заря после 17 туров идет 3-й в УПЛ, в их активе 32 очка.
- В предыдущем матче луганский клуб без проблем разгромил Львов (4:0).
- Следующий поединок команда Виктора Скрипника проведет 14 марта против Динамо.
Поделиться новостью