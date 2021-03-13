Луганська Зоря не проти поповнити свій склад ще одним легіонером. Ним може стати іранець Мехді Шахаб.

Ще один Шахаб

Мехді Шахаб – рідний брат найкращого форварда УПЛ Шахаба Захеді. Іранець виступає на позиції центрального захисника.

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Шахаб-молодший перебуває у Запоріжжі, де базується луганська Зоря. Останнім клубом футболіста була академія Фат Тегеран.

У складі команди з Луганська вже виступає його брат Шахаб Захеді, який лише 8 лютого офіційно перейшов у Зорю. Контракт забивного форварда розрахований на 4 роки.

Зоря активно поводить себе на трансферному ринку та підсилює свій склад легіонерами. 1 березня клуб оголосив про підписання 18-річного Реймонда Овусу.