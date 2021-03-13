Рідний брат забивного Шахаба може перейти у Зорю
Луганська Зоря не проти поповнити свій склад ще одним легіонером. Ним може стати іранець Мехді Шахаб.
Джерело:телеграм Зорі
Ще один Шахаб
Мехді Шахаб – рідний брат найкращого форварда УПЛ Шахаба Захеді. Іранець виступає на позиції центрального захисника.
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Шахаб-молодший перебуває у Запоріжжі, де базується луганська Зоря. Останнім клубом футболіста була академія Фат Тегеран.
У складі команди з Луганська вже виступає його брат Шахаб Захеді, який лише 8 лютого офіційно перейшов у Зорю. Контракт забивного форварда розрахований на 4 роки.
Зоря активно поводить себе на трансферному ринку та підсилює свій склад легіонерами. 1 березня клуб оголосив про підписання 18-річного Реймонда Овусу.
- Зоря після 17 турів йде 3-ю в УПЛ, у їх активі 32 очки.
- У попередньому матчі луганський клуб без проблем розтрощив Львів (4:0).
- Наступний поєдинок команда Віктора Скрипника проведе 14 березня проти Динамо.
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