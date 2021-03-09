Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми поділився думкою про ситуацію в турнірній таблиці УПЛ.

Трійка Динамо-Шахтар-Зоря

У наступному турі УПЛ Динамо зіграє із Зорею, які посідають 1 та 3 сходинку відповідно. На думку журналіста, Шахтар має стимулювати "біло-синіх", щоб вони перемагали луганчан.

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Я думаю, що Шахтар зараз повинен подумати, як би йому простимулювати Динамо в матчі проти Зорі. Чемпіонство чемпіонством, а за втраченими очками різниця тільки в 1 бал між Зорею та Шахтарем. І очної зустрічі більше немає. І у тих, і у тих матч проти Динамо,

– сказав Циганик.

"Тому Шахтарю потрібно зараз думати, як простимулювати Динамо, щоб кияни здорово відіграли матч проти Зорі, щоб хоч трохи відірватися від луганчан", – підсумував він.

Також Циганик розповів про ставлення до практики стимулювання суперників в УПЛ:

У мене була розмова з Франческо Баранкою, головою Комітету етики та чесної гри УАФ. Він сказав, що найближчим часом вони повинні виступити з серйозною заявою про те, що стимуляція заборонена в футболі, це порушення. За це можуть карати. Тобто, стимулювати не можна. Не можна. Просто не можна.

До уваги! У 18 турі УПЛ Зоря прийматиме Динамо, а у паралельному матчі Шахтар зіграє проти Десни. Матчі заплановані на 14 березня.