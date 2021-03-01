Луганская Заря объявила о подписании ганского нападающего Рэймонда Овусу. Стороны заключили контракт на два года.

Что известно о Рэймонде Овусу Ганец выступает на позиции центрального форварда. Transfermarkt оценил его в 25 тысяч евро. Смотрите также Футбольный клуб Львов уволил Виталия Шумского с поста тренера 18-летний Овусу является воспитанником футбольной академии Голд Коаст. На правах аренды он ранее выступал за ганский клуб Азоква Депортиво. Заря занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Следующий матч луганский клуб проведет 7 марта на своем поле против ФК Львов.

Заря на восемь очков отстает от лидирующего Динамо, но сыграла на один матч меньше.