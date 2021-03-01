Заря официально подписала 18-летнего нападающего из Ганы
Луганская Заря объявила о подписании ганского нападающего Рэймонда Овусу. Стороны заключили контракт на два года.
Источник:ФК Заря
Что известно о Рэймонде Овусу
Ганец выступает на позиции центрального форварда. Transfermarkt оценил его в 25 тысяч евро.
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18-летний Овусу является воспитанником футбольной академии Голд Коаст. На правах аренды он ранее выступал за ганский клуб Азоква Депортиво.
- Заря занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
- Следующий матч луганский клуб проведет 7 марта на своем поле против ФК Львов.
- Заря на восемь очков отстает от лидирующего Динамо, но сыграла на один матч меньше.
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