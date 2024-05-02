У Баварии новый кандидат на тренера: им стал экс-наставник Шахтера
Источник:Tuttomercatoweb
Летом 2024 года Баварию покинет главный тренер Томас Тухель. Руководство клуба активно продолжает искать нового наставника.
Основным кандидатом на должность был Юлиан Нагельсманн, однако он продлил контракт со сборной Германии. Также Бавария была близка, чтобы подписать Ральфа Рангника, но он решил продолжить работу со сборной Австрии и отказался.
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Роберто Де Дзерби теперь главный кандидат
После того как Рангник отклонил предложение мюнхенцев, Бавария активизировала свои контакты с итальянским тренером. Де Дзерби заявил, что сможет покинуть Брайтон, если его что-то не будет устраивать.
За последние несколько часов начались переговоры между Роберто Де Дзерби и руководством Баварии. Были сделаны конкретные шаги вперед, и в ближайшие дни стороны продолжат работу, чтобы попытаться достичь окончательной договоренности.Справка. Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, получив 69 очков. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу.
Напомним, что Бавария также вела переговоры с Зинедином Зиданом, но впоследствии отдала предпочтение Ральфу Рангнику.
Тренерская карьера Роберто Де Дзерби: главное
- Началом его карьеры тренера стал клуб Дарфо Боарио, в котором он работал с 2013 по 2014 год.
- После этого он два года тренировал Фоджу.
- В октябре 2017 года был наставником Беневенто, который на тот момент был аутсайдером Серии А. Под его руководством команда была на последнем месте и понизилась в классе.
- Летом 2018 года возглавил Сассуоло, с которой его сотрудничество стало успешным.
- В 2021 году возглавил тренерский штаб Шахтера, где с ним работали бывшие ассистенты в Сассуоло.
- В 2022 году разорвал "контракт" с горняками и возглавил Брайтон.