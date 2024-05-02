У Баварии новый кандидат на тренера: им стал экс-наставник Шахтера

Летом 2024 года Баварию покинет главный тренер Томас Тухель. Руководство клуба активно продолжает искать нового наставника.

Основным кандидатом на должность был Юлиан Нагельсманн, однако он продлил контракт со сборной Германии. Также Бавария была близка, чтобы подписать Ральфа Рангника, но он решил продолжить работу со сборной Австрии и отказался.

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Роберто Де Дзерби теперь главный кандидат

После того как Рангник отклонил предложение мюнхенцев, Бавария активизировала свои контакты с итальянским тренером. Де Дзерби заявил, что сможет покинуть Брайтон, если его что-то не будет устраивать.

За последние несколько часов начались переговоры между Роберто Де Дзерби и руководством Баварии. Были сделаны конкретные шаги вперед, и в ближайшие дни стороны продолжат работу, чтобы попытаться достичь окончательной договоренности.

Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, получив 69 очков. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу.

Напомним, что Бавария также вела переговоры с Зинедином Зиданом, но впоследствии отдала предпочтение Ральфу Рангнику.

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