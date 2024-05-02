Основним кандидатом на посаду був Юліан Нагельсманн, однак він продовжив контракт зі збірної Німеччини. Також Баварія була близька, щоб підписати Ральфа Рангніка, проте він вирішив продовжити роботу зі збірною Австрії та відмовився.
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Роберто Де Дзербі тепер головний кандидат
Після того як Рангнік відхилив пропозицію мюнхенців, Баварія активізувала свої контакти з італійським тренером. Де Дзербі заявив, що зможе покинути Брайтон, якщо його щось не буде влаштовувати.
За останні кілька годин розпочались перемовини між Роберто Де Дзербі та керівництвом Баварії. Були зроблені конкретні кроки вперед, і найближчими днями сторони продовжать роботу, щоб спробувати досягти остаточної домовленості.
Нагадаємо, що Баварія також вела перемовини з Зінедіном Зіданом, проте згодом надала перевагу Ральфу Рангніку.
Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі: головне
- Початком його кар'єри тренера став клуб Дарфо Боаріо, у якому він працював з 2013 по 2014 рік.
- Після цього він два роки тренував Фоджу.
- У жовтні 2017 року був наставником Беневенто, який на той момент був аутсайдером Серії А. Під його керівництвом команда була на останньому місці і понизилась у класі.
- Влітку 2018 року очолив Сассуоло, з якою його співпраця стала успішною.
- У 2021 році очолив тренерський штаб Шахтаря, де з ним працювали колишні асистенти в Сассуоло.
- У 2022 році розірвав "контракт" з гірниками і очолив Брайтон.