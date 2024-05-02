Основним кандидатом на посаду був Юліан Нагельсманн, однак він продовжив контракт зі збірної Німеччини. Також Баварія була близька, щоб підписати Ральфа Рангніка, проте він вирішив продовжити роботу зі збірною Австрії та відмовився.

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Роберто Де Дзербі тепер головний кандидат

Після того як Рангнік відхилив пропозицію мюнхенців, Баварія активізувала свої контакти з італійським тренером. Де Дзербі заявив, що зможе покинути Брайтон, якщо його щось не буде влаштовувати.

За останні кілька годин розпочались перемовини між Роберто Де Дзербі та керівництвом Баварії. Були зроблені конкретні кроки вперед, і найближчими днями сторони продовжать роботу, щоб спробувати досягти остаточної домовленості.

Довідка. Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 69 очків. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу.

Нагадаємо, що Баварія також вела перемовини з Зінедіном Зіданом, проте згодом надала перевагу Ральфу Рангніку.

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі: головне