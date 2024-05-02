Основным кандидатом на должность был Юлиан Нагельсманн, однако он продлил контракт со сборной Германии. Также Бавария была близка, чтобы подписать Ральфа Рангника, но он решил продолжить работу со сборной Австрии и отказался.

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Роберто Де Дзерби теперь главный кандидат

После того как Рангник отклонил предложение мюнхенцев, Бавария активизировала свои контакты с итальянским тренером. Де Дзерби заявил, что сможет покинуть Брайтон, если его что-то не будет устраивать.

За последние несколько часов начались переговоры между Роберто Де Дзерби и руководством Баварии. Были сделаны конкретные шаги вперед, и в ближайшие дни стороны продолжат работу, чтобы попытаться достичь окончательной договоренности.

Справка. Сейчас Бавария занимает 2 место в турнирной таблице Бундеслиги, получив 69 очков. Однако Байер досрочно выиграл чемпионат Германии по футболу.

Напомним, что Бавария также вела переговоры с Зинедином Зиданом, но впоследствии отдала предпочтение Ральфу Рангнику.

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