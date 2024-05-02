Основным кандидатом на должность был Юлиан Нагельсманн, однако он продлил контракт со сборной Германии. Также Бавария была близка, чтобы подписать Ральфа Рангника, но он решил продолжить работу со сборной Австрии и отказался.
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Роберто Де Дзерби теперь главный кандидат
После того как Рангник отклонил предложение мюнхенцев, Бавария активизировала свои контакты с итальянским тренером. Де Дзерби заявил, что сможет покинуть Брайтон, если его что-то не будет устраивать.
За последние несколько часов начались переговоры между Роберто Де Дзерби и руководством Баварии. Были сделаны конкретные шаги вперед, и в ближайшие дни стороны продолжат работу, чтобы попытаться достичь окончательной договоренности.
Напомним, что Бавария также вела переговоры с Зинедином Зиданом, но впоследствии отдала предпочтение Ральфу Рангнику.
Тренерская карьера Роберто Де Дзерби: главное
- Началом его карьеры тренера стал клуб Дарфо Боарио, в котором он работал с 2013 по 2014 год.
- После этого он два года тренировал Фоджу.
- В октябре 2017 года был наставником Беневенто, который на тот момент был аутсайдером Серии А. Под его руководством команда была на последнем месте и понизилась в классе.
- Летом 2018 года возглавил Сассуоло, с которой его сотрудничество стало успешным.
- В 2021 году возглавил тренерский штаб Шахтера, где с ним работали бывшие ассистенты в Сассуоло.
- В 2022 году разорвал "контракт" с горняками и возглавил Брайтон.