Решающую победу новоиспеченный чемпион одержал в матче против Вердера. Леверкузенцы разгромили соперника со счетом 5:0, после чего ярко отпраздновали долгожданный триумф вместе с болельщиками, пишет 24 Канал.

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Команда Хаби Алонсо проводит легендарный сезон

Благодаря этому результату подопечные Хаби Алонсо в очередной раз переписали историю немецкого и мирового футбола. Сейчас "аптекари" остаются единственной командой в топ-чемпионатах Европы, которая еще не проиграла ни одного поединка в сезоне.

Кроме этого Байер продолжил серию без поражений в Бундеслиге от старта кампании до 29 матчей (25 побед, 4 ничьих) и превзошел рекорд чемпионата, который в сезоне-2013/2014 установила Бавария, не проиграв в 28 стартовых поединках Бундеслиги.

Всего же беспроигрышная серия нового чемпиона Германии во всех турнирах теперь составляет 43 матча – это повторение рекорда топ-5 чемпионатов Европы, который единолично удерживал Ювентус.



Байер повторил рекордную беспроигрышную серию в европейском футболе / Фото с сайта Transfermarkt

Важно. Единоличным рекордсменом леверкузенцы могут стать уже 18 апреля в четвертьфинальном матче Лиги Европы против Вест Хэма.

Отметим, что до сезона-2023/2024 Байер в своей истории завоевал лишь 2 трофея – Кубок УЕФА-1987/1988 и Кубок Германии-1992/1993.

В нынешней кампании клуб может превзойти количество титулов за предыдущие 120 лет. Команда Хаби Алонсо в первом матче Лиги Европы победила Вест Хэм со счетом 2:0, а также дошла до финала национального Кубка, где сыграет с Кайзерслаутерном из Бундеслиги 2.