В этом сезоне в Лиге чемпионов прекрасно показали себя немецкие клубы. Лейпциг остановился в 1/8 финала, тогда как Бавария и Боруссия Дортмунд дошли аж до полуфинала, пишет 24 Канал.

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Немецкий квинтет

Такой прорыв позволил Бундеслиге заработать дополнительную путевку в турнир на следующий сезон. По регламенту обновленной Лиги чемпионов две лучшие ассоциации по итогу кампании 2023-2024 получат еще по одному представителю в ЛЧ на сезон 2024-2025.

Ранее это право гарантировала себе Италия, а второй такой ассоциацией станет как раз немецкая. После ничьей Баварии и Реала, а также победы Боруссии над ПСЖ Бундеслига стала недосягаемой для Англии.

Таким образом, Германию в следующей ЛЧ представят как минимум пять клубов. К слову, за три тура до финиша сезона эта топ-пятерка уже сформирована:

Байер

Бавария

Штутгарт

Лейпциг

Боруссия Дортмунд

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Где пять, там и шесть

При этом есть даже вероятность, что Германия получит шестую путевку в ЛЧ. Это станет возможным, если дортмундцы останутся пятыми в турнирной таблице и при этом выиграют нынешнюю Лигу чемпионов.

При таких условиях Боруссия пройдет в турнир по квоте победителя ЛЧ, а в главный еврокубок попадет шестое место Бундеслиги. Сейчас его занимает Айнтрахт, который опережает Фрайбург на пять баллов.

К слову, также шестерых представителей в турнире может получить и Италия. Для этого Серии А необходима победа Ромы или Аталанты в Лиге Европы и непопадание этого клуба в топ-4 по итогам сезона.