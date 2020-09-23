"Колос" ожидает новое испытание в квалификации Лиги Европы. На этот раз украинская команда померится силами на выезде против хорватской "Риеки". Матч состоится 24 сентября. А букмекеры дали свой прогноз на эту игру.

Если же с соперниками в квалификации Лиги Европы "Колосу" еще более-менее повезло, то с местом проведения – нет. Клуб открыл в Ковалевке обновленный стадион. И мог бы там сыграть матчи еврокубков. Но если это и произойдет, то аж на групповом этапе. Но чтобы туда пробиться, команде следует преодолеть три этапа квалификации. И все три матча – на выезде. Первый и шаг в этом направлении команда уже сделала – несколько неожиданно прошла кипрский "Арис". На очереди – хорватская "Риека".

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"Риека" в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Хорватии. Хотя была близка к тому, чтобы занять второе место, отстала от загребской "Локомотивы" на одно очко.

У "Риеки" больше еврокубкового опыта. Ведь для "Колоса" это дебютный сезон на международной арене. Несмотря на это, хорватская команда не кажется таким уж и фаворитом в игре против украинцев (в составе "Колоса" – ни одного легионера). Букмекеры с PariMatch на победу "Колоса" выставили коэффициент 4,7. В Marathon bet победа "Колоса" оценена в 4,35. На победу "Риеки" в этом матче – 1,82 и 1,83 соответственно.

Учитывая, что эта стадия квалификации Лиги Европы состоит из одного матча, то в случае ничьей в основное время команды будут играть экстратаймы. А при необходимости – и будут пробивать пенальти.

В целом шансы "Колоса" выйти в плей-офф квалификации оценены в 2,82 (Marathon bet) и 2,95 (PariMatch). В то время как шансы "Риеки" – 1,42.

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Если "Колос" сумеет пройти "Риеку" в третьем квалификационном раунде, то уже в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы команда отправится на выезд к победителю пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша). Этот матч состоится 1 октября. Победив в этом матче, "Колос" попадет в группу Лиги Европы. И тогда точно проведет еврокубковый матч в Украине.