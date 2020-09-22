"Колос" в квалификации Лиги Европы сыграет против хорватской "Риеки". Накануне матча хорватскую команду покинул лучший бомбардир Антонио Чолак.

"Риека" продала Антонио Чолака в греческий ПАОК. По данным издания Transfermarkt, переход хорватского нападающего обошелся в 3 миллиона евро.

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Чолак в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Риеки". За 40 матчей нападающий забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.

Его соглашение с ПАОК рассчитано на четыре года. Дебютировать за новый клуб нападающий может уже во вторник, 22 сентября, когда его команда на выезде сыграет против российского "Краснодара". Ответный матч в Греции запланирован на 30 сентября.

"Риека" же 24 сентября померяется силами с украинским "Колосом". Победитель этого матча выйдет в плей-офф квалификации Лиги Европы. Там на выезде предстоит померяться силами с победителем пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша). Этот матч состоится 1 октября.