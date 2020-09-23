На "Колос" очікує нове випробування у кваліфікації Ліги Європи. Цього разу українська команда поміряється силами на виїзді проти хорватської "Рієки". Матч відбудеться 24 вересня. А букмекери дали свій прогноз на цю гру.

Якщо ж суперниками у кваліфікації Ліги Європи "Колосу" ще більш-менш пощастило, то з місцем проведення – ні. Клуб відкрив у Ковалівці оновлений стадіон. І міг би там зіграти матчі єврокубків. Але якщо це і станеться, то аж на груповому етапі. Але щоб туди пробитися, команді слід подолати три етапи кваліфікації. І всі три матчі – на виїзді. Перши й крок в цьому напрямку команда вже зробила – дещо неочікувано пройшла кіпрський "Аріс". На черзі – хорватська "Рієка".

До теми Які шанси у "Десни" пройти "Вольфсбург" у кваліфікації Ліги Європи: прогноз букмекерів

"Рієка" в минулому сезоні посіла третє місце у чемпіонаті Хорватії. Хоча була близька до того, щоб посісти друге місце – відстала від загребської "Локомотиви" на одне очко.

У "Рієки" більше єврокубкового досвіду. Адже для "Колоса" це дебютний сезон на міжнародній арені. Попри це, хорватська команда не видається таким вже й фаворитом у грі проти українців (у складі "Колоса" – жодного легіонера). Букмекери з PariMatch на перемогу "Колоса" виставили коефіцієнт 4,7. В Marathon bet перемога "Колоса" оцінена в 4,35. На перемогу "Рієки" в цьому матчі – 1,82 та 1,83 відповідно.

Зважаючи, що ця стадія кваліфікації Ліги Європи складається з одного матчу, то у випадку нічиї в основний час, команди гратимуть екстратайми. А за потреби – і пробиватимуть пенальті.

Загалом шанси "Колоса" вийти в плей-офф кваліфікації оцінені в 2,82 (Marathon bet) та 2,95 (PariMatch). У той час як шанси "Рієки" – 1,42.

Варте уваги "Рієка" продала найкращого бомбардира команди перед матчем з "Колосом" у Лізі Європи

Якщо "Колос" зуміє пройти "Рієку" у третьому кваліфікаційному раунді, то вже у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи команда відправиться на виїзд до переможця пари "Копенгаген" (Данія) – "П'яст" (Польща). Цей матчі відбудеться 1 жовтня. І перемігши в цьому матчі, "Колос" потрапить до групи Ліги Європи. І тоді точно проведе єврокубковий матч в Україні.