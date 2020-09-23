Черниговская "Десна" свой первый еврокубковый матч проведет в квалификации Лиги Европы 24 сентября. Соперником будет "Вольфсбург", а сам матч состоится в Германии. Букмекеры оценили шансы "северян" на успех.

"Вольфсбург" стал уже слишком хорошо знаком украинским болельщикам. Это будет третье противостояние "волков" с украинскими клубами за последний год. В прошлом сезоне команда попала в одну группу с "Александрией". В этом же квартете был и бельгийский "Гент", который теперь сыграет с "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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В этих двух матчах против "Александрии" "Вольфсбург" оказался сильнее. Но когда в 1/8 финала Лиги Европы немецкий клуб попал на "Шахтер", то уже "горняки" дважды праздновали победу. Хотя тогда между первым матчем в Германии и второй игрой в Киеве прошло почти 5 месяцев. Все из-за карантина.

Учитывая, что "Десна" по уровню игры больше похожа на "Александрию", чем на "Шахтер", то шансов у черниговского клуба против "Вольфсбурга" не так много. А учитывая, что эта стадия квалификации состоит из одного матча, то вероятность увидеть "Десну" в раунде плей-офф не так и велика.

Такое мнение поддерживают и букмекеры, оценив шансы каждой из команды. На то, что "Десна" сумеет победить в Германии эксперты PariMatch дают коэффициент 16,5. Их коллеги из Marathon bet гостевую победу украинского клуба оценили в 13,5. Зато победа "Вольфсбурга" не имеет такой значительной разницы в коэффициентах – 1,19 и 1,2 соответственно.

Однако основное время матча может закончиться вничью и тогда команды ожидает экстратайм, а при необходимости – и серия пенальти. И все же вероятность выхода "Вольфсбурга" в следующий раунд значительно выше – 1,06 от PariMatch и 1,07 от Marathon bet. На то, что в плей-офф квалификации Лиги Европы таки будет "Десна" – 8,8 и 8,1 от этих букмекерских контор.

Так или иначе, украинским болельщикам остается надеяться, что именно "Десна" будет праздновать после финального свистка матча в Германии. Стартовый свисток на "Фольксваген Арена" прозвучит в 21:15 в четверг, 24 сентября.