Реванш с Усиком станет последним гвоздем в крышку гроба Джошуа, – Фьюри
Источник:Frank Warren's Queensberry Promotions
Тайсон Фьюри продолжает штурмовать своего земляка Джошуа одиозными заявлениями. "Цыганский король" считает, что поединок против украинца поставит "крест" на карьере Энтони.
Фьюри: Джошуа ниже плинтуса и танцует под чужую дудку
Чемпион мира по версии WBC уверен в поражении Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком. Тайсон Фьюри не видит в своем земляке того уровня, который бы позволил ему победить украинца.
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Тайсону кажется, что Джошуа просто танцует под чужую дудку, но сам точно не хочет во второй раз выходить на ринг против Усика. Если стороны таки заключат контракт о бое, то Энтони непременно будет ждать поражение. Именно такого мнения придерживается Фьюри.
По мнению Тайсона, второе подряд поражение может фатально отразиться на карьере Джошуа: "Раньше он был успешен, но сейчас оказался ниже плинтуса и танцует под чужую дудку. Но это случается, когда ты теряешь поддержку болельщиков, а также свое влияние и титулы".
Я думаю, что уверенность Джошуа находится на низком уровне. Сейчас он очень уязвим. Я считаю, что если он снова поразится с Усиком, то это будет последний гвоздь в крышку его гроба,
– заявил чемпион WBC.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Джошуа не смирился с поражением в первом бою против Усика. После чего Энтони активировал опцию реванша, прописанную в контракте.
- В настоящее время стороны находятся на стадии переговоров. Рассматривают сразу несколько локаций для проведения поединка, среди них столица Украины.
- Вторая встреча Энтони и Александра может состояться в конце весны или начале лета 2022 года.
- Мог в их поединок вмешаться Фьюри, но Джошуа не захотел брать отступные.
- Тайсон обвинил своего земляка в срыве его боя с украинцем.