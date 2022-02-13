Ф'юрі: Джошуа нижче за плінтус і танцює під чужу дудку

Чемпіон світу за версією WBC впевнений у поразці Ентоні Джошуа у реванш із Олександром Усиком. Тайсон Ф'юрі не бачить у своєму земляку того рівня, який дозволив би йому перемогти українця.

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Тайсону здається, що Джошуа просто танцює під чужу дудку, але сам точно не хоче вдруге виходити на ринг проти Усика. Якщо сторони таки укладуть контракт про бій, то на Ентоні неодмінно чекатиме поразка. Саме такої думки дотримується Ф'юрі.

На думку Тайсона, друга поспіль поразка може фатально відбитись на кар'єрі Джошуа: "Раніше він був успішний, але зараз виявився нижчим за плінтус і танцює під чужу дудку. Але це трапляється, коли ти втрачаєш підтримку вболівальників, а також свій вплив і титули".

Я думаю, що впевненість Джошуа перебуває на низькому рівні. Зараз він дуже вразливий. Я вважаю, що якщо він знову поб'ється з Усиком, то це буде останній цвях у кришку його труни,

– заявив чемпіон WBC.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа