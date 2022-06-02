Реванш Усик – Джошуа состоится в Саудовской Аравии
Источник:Sky Sports
Определилось место проведения реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. боксеры выйдут на ринг перед зрителями в Саудовской Аравии
Место есть, а финальной даты до сих пор нет
Уже летом 2022 Александр Усик и Энтони Джошуа вернутся на ринг. Британец попытается взять реванш за горькое поражение в первом поединке. Боксер хочет отправить в нокаут украинца
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Второй бой в истории противостояния Усик – Джошуа состоится в Джидде на западе Саудовской Аравии. Именно этот город называют экономической столицей страны.
Поединок примет арена Jeddah Super Dome. 40 тысяч фанатов смогут вживую прийти на трибуны и поддержать боксеров.
Также рассматривался вариант с Великобританией, где состоялся первый бой, принимавший стадион футбольного клуба Тоттенхэм в Лондон.
Реванш Усик – Джошуа: главное
- Поединок между Усиком и Джошуа должен пройти в июле 2022 года. Промоутер британца Эдди Хирн несколько раз анонсировал, что сражение будет запланировано на 23 июля.
- Правда, недавно появилась информация, что встреча может быть перенесена из-за того, что организаторам нужно больше времени на раскрутку поединка. Однако промоутер Александр Красюк заверил, что это только слухи в СМИ.
- Ради реванша Усик уехал из Украины, в которой сейчас идет ужасная война против России. Также границы страны покинула семья боксера. Александр объяснил свое решение тем, что на ринге он принесет больше страны, чем за его пределами. Вроде бы такое решение боксера поддержал даже Владимир Зеленский.
- Благодаря поединку Усик хочет заработать деньги на нужды украинского народа.
- Также чемпион мира уже готовит сюрпризы Джошуа. Энтони тоже не ждет легкой прогулки и с новым тренером готовится к поединку. Британец серьезно настроен взять реванш у соперника, отправив Усика в нокаут.
- Напомним, что в первом бою украинец одержал победу по единогласному решению судей.
- В боксерском круге полагают, что война негативно повлияла на физическую форму Александра. Но в команде Усика убедили, что боксер подойдет к реваншу в хороших кондициях.