Реванш Усик – Джошуа состоится в Саудовской Аравии

Определилось место проведения реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. боксеры выйдут на ринг перед зрителями в Саудовской Аравии

Место есть, а финальной даты до сих пор нет

Уже летом 2022 Александр Усик и Энтони Джошуа вернутся на ринг. Британец попытается взять реванш за горькое поражение в первом поединке. Боксер хочет отправить в нокаут украинца

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Второй бой в истории противостояния Усик – Джошуа состоится в Джидде на западе Саудовской Аравии. Именно этот город называют экономической столицей страны.

Поединок примет арена Jeddah Super Dome. 40 тысяч фанатов смогут вживую прийти на трибуны и поддержать боксеров.

Также рассматривался вариант с Великобританией, где состоялся первый бой, принимавший стадион футбольного клуба Тоттенхэм в Лондон.

Реванш Усик – Джошуа: главное