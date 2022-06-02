Місце є, а фінальної дати ще досі немає
Вже влітку 2022 року Олександр Усик та Ентоні Джошуа повернуться на ринг. Британець спробує взяти реванш за гірку поразку у першому поєдинку. Боксер хоче відправити у нокаут українця.
До теми Потрібен час на розкрутку бою: реванш Усик – Джошуа можуть перенести
Другий бій в історії протистояння Усик – Джошуа відбудеться у Джидді, що на заході Саудівської Аравії. Саме це місто називаються економічною столицею країни.
Поєдинок прийме арена "Jeddah Super Dome". 40 тисяч фанатів зможуть наживо прийти на трибуни та підтримати боксерів.
Також розглядався варіант із Великою Британією, де відбувся перший бій, який приймав стадіон футбольного клубу Тоттенхем у Лондон.
Реванш Усик – Джошуа: головне
- Поєдинок між Усиком та Джошуа повинен відбутись у липні 2022 року. Промоутер британця Едді Хірн декілька разів анонсував, що бій буде запланований на 23 липня.
- Щоправда, нещодавно з'явилась інформація, що зустріч може бути перенесений через те, що організаторам потрібно більше часу на розкрутку двобою. Однак промоутер Олександр Красюк запевнив, що це лише чутки у ЗМІ.
- Заради реваншу Усик виїхав із України, у якій зараз триває жахлива війна проти Росії. Також межі країни покинула родина боксера. Олександр пояснив своє рішення тим, що на ринзі він принесе більше країні, ніж поза його межами. Начебто таке рішення боксера підтримав навіть Володимир Зеленський.
- Завдяки поєдинку Усик хоче заробити гроші на потреби українського народу.
- Також чемпіон світу вже готує сюрпризи для Джошуа. Ентоні теж не чекає легкої прогулянки та з новим тренером готується до поєдинку. Британець серйозно налаштований взяти реванш у суперника, відправивши Усика у нокаут.
- Нагадаємо, що у першому бою українець здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.
- У боксерському колі думають, що війна негативно вплинула на фізичну форму Олександра. Але у команді Усика переконали, що боксер підійде до реваншу у хороших кондиціях.