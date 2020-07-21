Реброва не буде в "Динамо": ЗМІ розкрили стратегію "Динамо" по новому тренеру
Київське "Динамо" після відставки головного тренера Олексія Михайличенка розглядають кандидатури в основному іноземних фахівців, і там немає імені Сергія Реброва.
Про це з посиланням на свої джерела повідомив портал Metaratings.
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У столичному клубі вирішили змінити стратегію і не запрошувати на посаду тренера фахівців, які раніше працювали в "Динамо". Тому в списку найбільш вірогідних кандидатів на пост наставника киян фігурують в основному іноземні прізвища.
На жаль, ніякої конкретики поки що ніхто не озвучив. Кандидат номер один, якого сватають в "Динамо" – Віктор Скрипник.
"Динамо" звільнило Олексія Михайличенка
- Головною новиною 20 липня стало звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо". Разом з ним звільнили і весь тренерський штаб. Тож до нового сезону готувати команду буде новий наставник.
- Серед головних претендентів називають наставника "Зорі" Віктора Скрипника. Але на заваді цьому може стати те, що за Скрипника доведеться заплатити відступні – до мільйона євро.
- Серед інших кандидатів і Сергій Ребров. Він очолював вже "Динамо", і саме під його керівництвом кияни востаннє ставали чемпіонами України.
- Букмекери ж поки почали приймати ставки на те, хто посяду посаду тренера "Динамо". До слова, серед кандидатів і головний наставник збірної України Андрій Шевченко.