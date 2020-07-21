Київське "Динамо" після відставки головного тренера Олексія Михайличенка розглядають кандидатури в основному іноземних фахівців, і там немає імені Сергія Реброва.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив портал Metaratings.

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У столичному клубі вирішили змінити стратегію і не запрошувати на посаду тренера фахівців, які раніше працювали в "Динамо". Тому в списку найбільш вірогідних кандидатів на пост наставника киян фігурують в основному іноземні прізвища.

На жаль, ніякої конкретики поки що ніхто не озвучив. Кандидат номер один, якого сватають в "Динамо" – Віктор Скрипник.

"Динамо" звільнило Олексія Михайличенка