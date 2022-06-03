Официальное обращение Реала в УЕФА

Начало матча сперва перенесли на 15 минут, затем это время увеличили. В конечном итоге игра началась в 22:36.

До речі Це просто ганебно, – Ліверпуль відреагував на звинувачення МВС Франції

В УЕФА сообщили, что причиной проблем с турникетами стали фальшивые билеты, которые приобрели фанаты Ливерпуля. Потому возникла задержка, чтобы владельцы действительных пропусков сумели беспрепятственно попасть на игру.

Однако игрок Ливерпуля Эндрю Робертсон заявил, что билет, полученный в клубе, тоже назвали фальшивым.

В преддверии финального матча полиция задержала 46 человек. Правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы унять поклонников.

Реал обратился с официальным заявлением в УЕФА.

"Учитывая пресловутые события, которые произошли 28 мая вблизи арены и подъездов к Стад де Франс, в том числе внутри самого стадиона, Реал хотел бы заявить следующее в защиту наших болельщиков, ставших жертвами этих событий:

1. Мы хотим знать, какие причины побуждали к определению места проведения финала и какие критерии учитывались с учетом произошедшего в тот день.

2. Так же просим ответы и объяснения, которые определят, кто виноват в том, что болельщиков оставили беспомощными и беззащитными. Некоторых фанатов, чье общее поведение всегда было образцовым", – говорится в сообщении.

"Наши болельщики заслуживают ответа и прояснения ситуации"

Также мадридцы подчеркнули, что подобное недопустимо в футболе и всем мировом спорте.

"Мы считаем, что то, что должно было быть большим праздником футбола для всех посетивших матч болельщиков, обернулось пресловутыми событиями, которые вызвали глубокое возмущение во всем мире.

Как хорошо видно на изображениях, изложенных СМИ, многие болельщики подверглись жестоким нападениям, преследованиям и ограблениям. Некоторые события произошли, когда они были за рулем своих автомобилей или автобусов, боясь за свою физическую целостность. Из-за полученных травм некоторым из них пришлось провести ночь в больнице.

Футбол передал миру образ, далекий от ценностей и целей, которые он должен преследовать.

Наши болельщики заслуживают ответа и прояснения ситуации, чтобы навсегда искоренить подобное по футболу и спорту", ​​– сообщается в заявлении клуба.

Реакция Ливерпуля

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин отреагировал на хаос перед началом финала Лиги чемпионов и обвинил в ситуации главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. По мнению Дарманина, тренер "красных" поощрял болельщиков приехать во Францию ​​даже без билетов.

В Ливерпуле возмущены соответствующим обвинением. В клубе подчеркнули, что подобное обращение МВД Франции "просто постыдно".

К слову. 28 мая Реал в финальном противостоянии обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса и феноменальной игре Тибо Куртуа.