Дарманин: Такие события происходят только с определенными английскими клубами

Финал Лиги чемпионов был перенесен на 36 минут. Все потому, что на французском стадионе произошли беспорядки. В частности, люди без билетов пытались прорваться на матч.

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Чтобы унять болельщиков полиция использовала слезоточивый газ. Правоохранители задержали 46 болельщиков.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин отреагировал на хаос перед началом финала Лиги чемпионов и обвинил в ситуации главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.

Он сообщил, что около 70% билетов болельщиков Ливерпуля были ложными. Министр вспомнил финал между Ливерпулем и Тоттенгэмом в 2019 году, вызвавшим схожие проблемы в Мадриде.

По мнению Дарманина, тренер Ливерпуля поощрял болельщиков приехать во Францию ​​даже без билетов.

Мы получили десятки тысяч британских фанатов, часть из которых уважала правила. Но незначительная их часть заставила нас принять решение. Эти решения гарантировали, что не будет жертв. Первоначальная проверка билетов была отменена, чтобы избежать давления на полицейских границах или на входах, –

объяснил специалист.

"Сравнение с Олимпийскими играми и чемпионатом мира по регби (которые состоятся во Франции в 2024 и 2023 годах – 24 канал) кажутся мне достаточно неправильными. Такие события происходят только с определенными английскими футбольными клубами", – отметил глава МВД Франции.

Детали скандальной организации Лиги чемпионов