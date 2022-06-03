У болельщиков Реала тоже были проблемы с билетами
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил в хаосе перед началом финального матча главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.
До теми Очільник МВС Франції звинуватив тренера Ліверпуля у хаосі перед початком фіналу ЛЧ
Глава МВД Франции обвинил тренера Ливерпуля в хаосе перед началом финала ЛЧ
По его словам, около 70% билетов болельщиков Ливерпуля были ложными. По мнению Дарманина, тренер "красных" поощрял болельщиков приехать во Францию даже без билетов.
В Ливерпуле отреагировали на обвинения французов.
"Мы не имели возможности провести это открытое расследование. Я не думаю, что людям уместно выдвигать обвинения, пока мы не получим всех фактов. По поводу того факта, что это только фанаты Ливерпуля виноваты... Вчера я разговаривал со своим коллегой из Реала, который ясно дал понять, что у их болельщиков тоже были проблемы.
Сегодня мы снова написали УЕФА и подняли конкретные вопросы – 13 конкретных вопросов – которые мы хотели бы получить от них, чтобы они прояснили детали этого расследования. Нам нужна ясность. Я сочувствую болельщикам из-за боли, горя, вреда, оскорбления, который они перенесли в субботу. И теперь, когда французский министр сказал, что только болельщики Ливерпуля были проблемой, это просто стыдно", – говорится в заявлении клуба.
Реал – Ливерпуль: как закончился матч
- 28 мая Реал в финальном противостоянии обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса и феноменальной игре Тибо Куртуа. Для мадридского клуба это 14-е чемпионство.
- Начало игры сперва перенесли на 15 минут, затем это время увеличили. В конечном итоге игра началась в 22:36.
- В УЕФА сообщили, что причиной проблем с турникетами стали фальшивые билеты, которые приобрели фанаты Ливерпуля. Потому возникла задержка, чтобы владельцы действительных пропусков сумели беспрепятственно попасть на игру.
- Однако есть одно "но", защитник Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон заявил, что билет, полученный в клубе, тоже назвали фальшивым.
- В настоящее время в УЕФА продолжается расследование этого инцидента.