Французы провалились с организацией
Из-за российской агрессии финал Лиги чемпионов был перенесен во Францию, а точнее ее столицу – Париж. Однако еще до стартового свистка не обошлось без скандальных моментов, пишет 24 канал.
К мене Реал попытается вспомнить финал в Киеве: анонс решающей битвы с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Сначала решающий поединок был перенесен на 15 минут, впоследствии перенесен на такое же время. Но и это не конец. Организаторы финала объявили, что всеобщая задержка финала будет в 36 минут. Такой ужасной организации уже давно не было.
Организаторы ключевого поединка в Париже не смогли обеспечить болельщикам Ливерпуля и Реала беспрепятственный вход в чашу арены. Из-за чего вокруг стадиона образовали гигантские очереди из фанатов команд. Были такие болельщики, которые начали штурмовать ограждение, пытаясь перелезть через него и попасть на арену, отделявшую стадион от территории вокруг.
Вместо постоянного потока на входе организаторы пропускали только по одному человеку через турникет.
Видео штурма стадиона
К счастью, в 22:33 раздался легендарный гимн Лиги чемпионов на стадионе "Парк де Пренс". Его фанаты встретили свистом.
Ливерпуль в третий раз встречается с Реалом в финале Лиги чемпионов. В последний раз это было в 2018 году, когда "сливочные" на НСК "Олимпийский" в Киеве одолели подопечных Юргена Клоппа. Главный тренер "мерсисайдцев" посвятил этот финал украинскому народу, мужественно воюющему против оккупантов.
Путь команд в финал Лиги чемпионов
- Реал в полуфинале выбил из турнира Манчестер Сити. В первом матче "Королевский клуб" потерпел поражение в Англии 3:4. В ответном матче мадридцы тоже были близки к провалу. Но мощная концовка и два гола Родриго перевели встречу в дополнительные таймы. Уже в первом овертайме Бензема оформил дубль и вывел Реал в финал – 3:1. По помыслам двух матчей – 6:5 в пользу испанского гранда.
- Ливерпуль дома одолел Вильярреал – 2:0. А уже в первом тайме ответного матча "желтая субмарина" уменьшила преимущество соперника до нуля, сделав счет 2:0. Однако после перерыва на поле забивали только англичане. В итоге – 2:3, а по двум поединкам – 2:5 в пользу подопечных Клоппа.