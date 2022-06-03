Офіційне звернення Реала до УЄФА

Початок матчу спершу перенесли на 15 хвилин, потім цей час збільшили. У кінцевому результаті гра розпочалася о 22:36.

До речі Це просто ганебно, – Ліверпуль відреагував на звинувачення МВС Франції

В УЄФА повідомили, що причиною проблем з турнікетами стали фальшиві квитки, які придбали фанати Ліверпуля. Тому виникла затримка, щоб власники дійсних перепусток зуміли безперешкодно потрапити на гру.

Проте гравець Ліверпуля Ендрю Робертсон заявив, що квиток, який він отримав у клубі, теж назвали фальшивим.

Напередодні фінального матчу поліція затримала 46 осіб. Правоохоронці використовували сльозогінний газ, аби вгамувати шанувальників.

Реал звернувся з офіційною заявою до УЄФА.

"Враховуючи горезвісні події, які відбулися 28 травня поблизу арени та під’їздів до "Стад де Франс", у тому числі всередині самого стадіону, Реал хотів би заявити наступне на захист наших вболівальників, які стали жертвами цих подій:

1. Ми хочемо знати, які причини спонукали до визначення місцем проведення фіналу і які критерії враховувалися з урахуванням того, що сталося того дня.

2. Так само просимо відповідей та пояснень, які визначать, хто винен у тому, що вболівальників залишили безпорадними та беззахисними. Деяких фанатів, чия загальна поведінка завжди була зразковою", – йдеться у повідомленні.

"Наші вболівальники заслуговують на відповідь та прояснення ситуації"

Також мадридці наголосили, що подібне є неприпустимим у футболі та всьому світовому спорті.

"Ми вважаємо, що те, що мало бути великим святом футболу для всіх вболівальників, які відвідали матч, обернулося горезвісними подіями, які викликали глибоке обурення у всьому світі.

Як добре видно на зображеннях, викладених ЗМІ, багато вболівальників зазнали жорстоких нападів, переслідувань та пограбувань. Деякі події стались, коли вони були за кермом своїх автомобілів чи на автобусах, боячись за свою фізичну цілісність. Через отримані травми деяким з них довелося провести ніч у лікарні.

Футбол передав світові образ, далекий від цінностей і цілей, які він завжди повинен переслідувати.

Наші вболівальники заслуговують на відповідь та прояснення ситуації, щоб назавжди викорінити подібне з футболу та спорту", – повідомляється в заяві клубу.

Реакція Ліверпуля

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін відреагував на хаос перед початком фіналу Ліги чемпіонів та звинуватив у ситуації головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. На думку Дарманіна, тренер "червоних" заохочував уболівальників приїхати до Франції навіть без квитків.

У Ліверпулі обурені відповідним звинуваченням. У клубі наголосили, що подібне звернення МВС Франції "просто ганебне".

До слова. 28 травня Реал у фінальному протистоянні обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса і феноменальній грі Тібо Куртуа.