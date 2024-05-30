Украинец пропустил несколько тренировок своей команды. Однако продолжал самостоятельно заниматься дома. Более того, Лунин попал в список игроков, которые отправятся на финал.

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Объяснение Лунина относительно финала ЛЧ

Поэтому до последнего теплилась надежда, что Андрей выйдет в старте "сливочных" на "Уэмбли". Однако худшие предчувствия оправдались.

К сожалению, Лунин не сыграет в матче против Боруссии. Об этом украинский голкипер сообщил в своем инстаграме.

"Мне так жаль, что не могу подготовиться к самой главной игре сезона для команды и важнейшей в моей жизни...

Огромное спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение! Вперед за 15-м (трофеем ЛЧ – 24 Канал)", – написал Лунин.

Андрей Лунин не сможет сыграть в финале / фото из инстаграма голкипера

Когда состоится финал Лиги чемпионов-2023/24