Украинец пропустил несколько тренировок своей команды. Однако продолжал самостоятельно заниматься дома. Более того, Лунин попал в список игроков, которые отправятся на финал.
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Объяснение Лунина относительно финала ЛЧ
Поэтому до последнего теплилась надежда, что Андрей выйдет в старте "сливочных" на "Уэмбли". Однако худшие предчувствия оправдались.
К сожалению, Лунин не сыграет в матче против Боруссии. Об этом украинский голкипер сообщил в своем инстаграме.
"Мне так жаль, что не могу подготовиться к самой главной игре сезона для команды и важнейшей в моей жизни...
Огромное спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение! Вперед за 15-м (трофеем ЛЧ – 24 Канал)", – написал Лунин.
Андрей Лунин не сможет сыграть в финале / фото из инстаграма голкипера
Когда состоится финал Лиги чемпионов-2023/24
- Напомним, что финальный поединок розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Почетный трофей разыграют мадридский Реал и дортмундская Боруссия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Андрей Лунин сыграл во всех матчах плей-офф и еще два на групповой стадии турнира. Украинец сделал весомый вклад, чтобы Реал играл в финале. Лунин стал героем четвертьфинального поединка против Манчестер Сити, когда в серии послематчевых пенальти отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича.