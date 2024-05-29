Уже в ближайшую субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов сезона 2023-2024. Решающий матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Трофей между собой разыграют дортмундская Боруссия и мадридский Реал, пишет 24 Канал.

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Прекрасный сезон Реала

Испанская команда подходит к финалу в статусе явного фаворита. Подопечные Анчелотти вернули себе чемпионское звание в Ла Лиге, проиграв за сезон лишь один матч.

Также очень уверенно мадридцы шагали и в Лиге чемпионов. В группе Реал не потерял ни одного балла, а в плей-офф на характере были выбиты Лейпциг, Манчестер Сити и Бавария. Важную роль в успехах мадридцев сыграл Андрей Лунин.

Путь Реала в финал Лиги чемпионов:

Групповой раунд. Реал – Унион 1:0

Реал – Унион Групповой раунд. Наполи – Реал 2:3

Наполи – Реал Групповой раунд. Брага – Реал 1:2

Брага – Реал Групповой раунд. Реал – Брага 3:0

Реал – Брага Групповой раунд. Реал – Наполи 4:2

Реал – Наполи Групповой раунд. Унион – Реал 2:3

Унион – Реал 1/8 финала. Лейпциг – Реал 0:1

Лейпциг – Реал 1/8 финала. Реал – Лейпциг 1:1

Реал – Лейпциг 1/4 финала. Реал – Манчестер Сити 3:3

Реал – Манчестер Сити 1/4 финала. Манчестер Сити – Реал 1:1 (пен – 4:3)

Манчестер Сити – Реал 1/2 финала. Бавария – Реал 2:2

Бавария – Реал 1/2 финала. Реал – Бавария 2:1

Прогресс Лунина

Из-за тяжелой травмы Тибо Куртуа украинец смог закрепиться в основе команды. В Лиге чемпионов наш игрок запомнился несколькими яркими эпизодами. В матче против Браги Андрей парировал пенальти.



Андрей Лунин может выйти на поле на финал Лиги чемпионов / фото Getty Images

А уже в плей-офф совершил большое количество сейвов во встречах с Лейпцигом и МанСити. Более того, в дуэли против англичан Лунин прекрасно провел серию пенальти, парировав выстрелы Ковачича и Бернарду Силвы.

Впрочем, участие украинца в финале пока под вопросом. Во-первых, вернулся после травмы Куртуа, которого Анчелотти считает лучшим кипером мира. Во-вторых, сам Андрей приболел перед битвой в Лондоне. Однако все же именно Лунин имеет больше морального права на место в старте.

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Кадровая ситуация в Реале

Даже сам Папа Карло признавался, что без него Реал не добрался бы до финала. Среди других кадровых вопросов у мадридцев возникла проблема разве что в опорной зоне. Травму получил Орельен Чуамени, который пытается восстановиться к Евро.

Его, скорее всего, заменит земляк Эдуардо Камавинга. Также до сих пор не восстановился универсальный защитник Давид Алаба, однако Реал уже привык к отсутствию австрийца. К тому же после тяжелой травмы вернулся Эдер Милитао.

Невероятный прорыв Боруссии

Если Реал можно было ожидать увидеть в финале, то о Боруссии этого явно не скажешь. Команда Терзича провела неудачный сезон в Бундеслиге (5 место), но в еврокубках представала как другой командой.

Дортмунд умудрился выиграть "группу смерти" с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом, после чего на классе пройти почти непобедимый ПСВ. В четвертьфинале Боруссия была близка к вылету от Атлетико, но после 1:2 в Мадриде смогла на эффектный камбэк дома (4:2).



Боруссия удивила всю Европу / фото Getty Images

Кульминацией "желтой сказки" стали бои против ПСЖ в полуфинале. Несмотря на преимущество парижан в классе, Боруссия дважды минимально одолела команду Луиса Энрике. В тех встречах каждый из игроков немецкого клуба показал свой максимум.

Путь Боруссии в финал Лиги чемпионов:

Групповой раунд. ПСЖ – Боруссия 2:0

ПСЖ – Боруссия Групповой раунд. Боруссия – Милан 0:0

Боруссия – Милан Групповой раунд. Ньюкасл – Боруссия 0:1

Ньюкасл – Боруссия Групповой раунд. Боруссия – Ньюкасл 2:0

Боруссия – Ньюкасл Групповой раунд. Милан – Боруссия 1:3

Милан – Боруссия Групповой раунд. Боруссия – ПСЖ 1:1

Боруссия – ПСЖ 1/8 финала. ПСВ – Боруссия 1:1

ПСВ – Боруссия 1/8 финала. Боруссия – ПСВ 2:0

Боруссия – ПСВ 1/4 финала. Атлетико – Боруссия 2:1

Атлетико – Боруссия 1/4 финала. Боруссия – Атлетико 4:2

Боруссия – Атлетико 1/2 финала. Боруссия – ПСЖ 1:0

Боруссия – ПСЖ 1/2 финала. ПСЖ – Боруссия 0:1

Хорошей новостью для Эдина Терзича является отсутствие серьезных кадровых проблем накануне финала. Центрбек Бенсебаини не является игроком основы, а без форварда Алле Боруссия уже привыкла играть. Ивуарийца успешно вытеснил из основы Никлас Фюллькруг.

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Финалы ЛЧ с участием команд

В целом для Боруссии это будет уже третий финал Лиги чемпионов в истории. Впервые "шмели" оказались в решающем матче в 1997 году, где довольно неожиданно разобрались с Ювентусом (3:1).

Второе мероприятие состоялось в 2013 году. Тогда финал также проходил на "Уэмбли", но соперником была неудобная для дортмундцев Бавария. В итоге мюнхенцы таки вырвали победу в самой концовке встречи (1:2).

В этом аспекте Реал является куда более опытным участником Лиги чемпионов. Мадридская команда аж 17 раз играла в матчах за Кубок чемпионов и имеет довольно большой процент побед – аж 14. Поэтому в Лондоне Реал имеет возможность выиграть юбилейный трофей.

Кроме того, для Карло Анчелотти это будет уже шестой финал ЛЧ. До этого итальянский тренер по два раза брал титул с Миланом и, собственно, Реалом, а также проигрывал с "россонери" Ливерпулю в 2005-м. В свою очередь Эдин Терзич впервые сыграет в решающем матче турнира.

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История встреч Боруссии и Реала

Реал и Боруссия имеют длинную и богатую историю встреч в Лиге чемпионов. Команды семь раз пересекались между собой за последние 25 лет, то есть сыграли 14 матчей.

Преимущество на стороне мадридского клуба – шесть побед при пяти ничьих и трех поражениях. При этом в четырех случаях из пяти проход Реалом дортмундцев приводил в итоге "бланкос" к трофею.

История игр между Реалом и Боруссией:

ЛЧ 1997-1998, 1/2 финала. Реал – Боруссия 2:0 (Морьентес, 25, Карамбе, 67)

Реал – Боруссия (Морьентес, 25, Карамбе, 67) ЛЧ 1997-1998, 1/2 финала. Боруссия – Реал 0:0



Боруссия – Реал ЛЧ 2002-2003, второй групповой раунд. Реал – Боруссия 2:1 (Рауль, 43, Роналдо, 56 – Коллер, 30)

Реал – Боруссия (Рауль, 43, Роналдо, 56 – Коллер, 30) ЛЧ 2002-2003, второй групповой раунд. Боруссия – Реал 1:1 (Коллер, 23 – Портильо, 90+2)



Боруссия – Реал (Коллер, 23 – Портильо, 90+2) ЛЧ 2012-2013, групповой раунд. Боруссия – Реал 2:1 (Левандовски, 36, Шмельцер, 64 – Роналду, 38)

Боруссия – Реал (Левандовски, 36, Шмельцер, 64 – Роналду, 38) ЛЧ 2012-2013, групповой раунд. Реал – Боруссия 2:2 (Пепе, 34, Озил, 89 – Ройс, 28, Арбелоа, 45 (автогол))



Реал – Боруссия (Пепе, 34, Озил, 89 – Ройс, 28, Арбелоа, 45 (автогол)) ЛЧ 2012-2013, 1/2 финала. Боруссия – Реал 4:1 (Левандовски, 8, 50, 55, 66 (пен) – Роналду, 43)

Боруссия – Реал (Левандовски, 8, 50, 55, 66 (пен) – Роналду, 43) ЛЧ 2012-2013, 1/2 финала. Реал – Боруссия 2:0 (Бензема, 83, Рамос, 88)

ЛЧ 2013-2014, 1/4 финала. Реал – Боруссия 3:0 (Бэйл, 3, Иско, 27, Роналду, 57)

Реал – Боруссия (Бэйл, 3, Иско, 27, Роналду, 57) ЛЧ 2013-2014, 1/4 финала. Боруссия – Реал 2:0 (Ройс, 24, 37)

ЛЧ 2016-2017, групповой раунд. Боруссия – Реал 2:2 (Обамеянг, 43, Шюррле, 87 – Роналду, 17, Варан, 68)

Боруссия – Реал (Обамеянг, 43, Шюррле, 87 – Роналду, 17, Варан, 68) ЛЧ 2016-2017, групповой раунд. Реал – Боруссия 2:2 (Бензема, 28, 53 – Обамеянг, 61, Ройс, 89)

ЛЧ 2017-2018, групповой раунд. Боруссия – Реал 1:3 (Обамеянг, 54 – Бэйл, 18, Роналду, 50, 79)

Боруссия – Реал (Обамеянг, 54 – Бэйл, 18, Роналду, 50, 79) ЛЧ 2017-2018, групповой раунд. Реал – Боруссия 3:2 (Майораль, 8, Роналду, 12, Васкес, 81 – Обамеянг, 43, 49)

Светлым пятном для Боруссии стал сезон 2012-2013. Тогда дортмундцы опередили Реал в группе, а также разбили в полуфинале благодаря покеру от Левандовски. Впрочем, лучшим бомбардиром в истории противостояний клубов является не поляк, а Криштиану Роналду. На его счету суммарно семь голов.

Лучшие бомбардиры в истории матчей между Реалом и Боруссией:

Криштиану Роналду (Реал) – 7 Роберт Левандовски (Боруссия Д) – 5 Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д) – 5 Марко Ройс (Боруссия Д) – 4 Карим Бензема (Реал) – 3

Польза для Шахтера

Стоит отметить, что в финале-2024 украинские фанаты будут иметь свой интерес. Речь не только об Андрее Лунине, который может выиграть уже второй Кубок чемпионов в карьере.



Карло Анчелотти – рекордсмен Лиги чемпионов среди тренеров по количеству побед / фото Getty Images

Победа Реала позволит чемпиону УПЛ Шахтеру не проходить квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне. В случае успеха мадридцев в основной сетке освободится слот для победителя ЛЧ, ведь Реал уже отобрался в турнир через чемпионат.

Он и достанется Шахтеру как наиболее рейтинговой команде "пути чемпионов". А вот победа Боруссии заставит "горняков" пройти одного соперника в квалификации. В таком случае Германия получит дополнительную путевку в Лигу чемпионов, которая достанется Айнтрахту.

Ориентировочные составы команд

БОРУССИЯ Д : Кобель – Рюерсон, Шлоттербек, Гуммельс, Маатсен – Джан, Забитцер – Санчо, Брандт, Мален – Фюллькруг.

: Кобель – Рюерсон, Шлоттербек, Гуммельс, Маатсен – Джан, Забитцер – Санчо, Брандт, Мален – Фюллькруг. РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди – Камавинга, Кроос, Вальверде – Беллингем – Винисиус, Родриго.

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Где смотреть финал Лиги чемпионов

Матч Боруссия – Реал в прямой трансляции будет показан в Украине. Официальным транслятором Лиги чемпионов в нашей стране является ОТТ-платформа Megogo, которая и будет транслировать финал.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до этого (в 20:30) начнется предматчевая студия, где ведущие и эксперты проанализируют главные аспекты финала Лиги чемпионов.

Также студия будет доступна и после встречи на "Уэмбли". Комментировать финал будут Виталий Волочай і Вадим Скичко. Кроме этого, текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия – Реал будет доступна на сайте 24 Канала.