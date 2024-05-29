За несколько дней до финала Лиги чемпионов стало известно о болезни Андрея Лунина. У украинского голкипера поднялась температура, из-за чего он пропустил уже три тренировки "сливочных".

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Лунин тренируется несмотря на температуру

Однако Лунин не теряет надежды сыграть в решающем матче самого престижного евротурнира. Даже с температурой 25-летний вратарь продолжает индивидуально тренироваться.

Соответствующее видео опубликовала жена голкипера Анастасия. На нем Андрей тренируется во дворе своего дома.

"Когда температура не становится помехой для тренировок. Так тобой горжусь", – подписала видео Анастасия.

Смотрите видео тренировки Лунина

Стоит внимания. Финал Лиги чемпионов 2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. За престижный трофей будут бороться мадридский Реал и дортмундская Боруссия.

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