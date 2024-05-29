За несколько дней до финала Лиги чемпионов стало известно о болезни Андрея Лунина. У украинского голкипера поднялась температура, из-за чего он пропустил уже три тренировки "сливочных".
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Лунин тренируется несмотря на температуру
Однако Лунин не теряет надежды сыграть в решающем матче самого престижного евротурнира. Даже с температурой 25-летний вратарь продолжает индивидуально тренироваться.
Соответствующее видео опубликовала жена голкипера Анастасия. На нем Андрей тренируется во дворе своего дома.
"Когда температура не становится помехой для тренировок. Так тобой горжусь", – подписала видео Анастасия.
Смотрите видео тренировки Лунина
Сложный выбор Анчелотти
- Отметим, что в распоряжении итальянского специалиста три квалифицированных голкипера. Однако у каждого из них есть определенные проблемы.
- Опытный Тибо Куртуа из-за травмы пропустил почти весь сезон. Лишь в последних матчах чемпионата бельгиец получил игровую практику. Куртуа сыграл четыре поединка, в которых сохранил ворота "сухими".
- Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию Лунину. Однако Анчелотти не сбрасывает со счетов испанца. В последнем поединке Ла Лиги против Бетиса (0:0) именно Кепа заменил Куртуа на 63-й минуте.
- Конечно, что Андрей Лунин больше всего заслужил место в воротах на "Уэмбли". Однако все будет зависеть от кондиций голкипера, который пропустил уже три тренировки из-за болезни.