Українець пропустив декілька тренувань своєї команди. Однак продовжував самотужки займатися вдома. Ба більше, Лунін потрапив у список гравців, які вирушать на фінал.

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Пояснення Луніна щодо фіналу ЛЧ

Тож до останнього жевріла надія, що Андрій вийде у старті "вершкових" на "Вемблі". Проте найгірші передчуття справдилися.

На жаль, Лунін не зіграє у матчі проти Боруссії. Про це український голкіпер повідомив у своєму інстаграмі.

"Мені так шкода, що не можу підготуватися до найголовнішої гри сезону для команди та найважливішої у моєму житті...

Величезне спасибі за всі ваші повідомлення, підтримку та підбадьорювання! Вперед за 15-м (трофеєм ЛЧ – 24 Канал)", – написав Лунін.

Андрій Лунін не зможе зіграти у фіналі / фото з інстаграму голкіпера

Коли відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2023/24