Казалось, что испанское дерби закончится боевой ничьей 2:2, но в компенсированное арбитром время Джуд Беллингем вывел Реал вперед 3:2. У Барселоны уже не хватило времени, чтобы вывезти с "Сантьяго Бернабеу" хотя бы один балл.

К теме Волшебник Беллигол: Реал вырвал победу у Барселоны в Эль-Класико – видеообзор

Звездная поддержка Лунина

Андрей Лунин хоть и пропустил два гола, но неоднократно спасал "сливочных".

Была у украинского голкипера персональная поддержка на трибунах. Поединок в Мадрид приехала посмотреть первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка приехала на фарт для "галактикос" и самого Лунина.



Свитолина посетила Эль-Класико 21 апреля / Фото из инстаграма Элины

Элина Свитолина в последний раз выходила на корт 12-13 апреля, когда провела два матча за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг. Первая ракетка Украины в первом противостоянии переиграла в двух сетах румынку Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5.

А вот во втором поединке Элина неожиданно уступила другой румынке Ани Богдан – 4:6, 6:4, 3:6.

Женская сборная Украины по теннису сенсационно уступила в противостоянии соперницам из Румынии 2:3 и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.



Свитолина поддержала Лунина в матче Реал – Барселона / Фото из инстаграма теннисистки

Отметим, что на трибунах мадридского стадиона была замечена и первая ракетка мира из Польши Ига Швьонтек.

Интересно. Для Лунина Эль-Класико стало 28-м матчем в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 25 голов и 12 поединков провел на ноль.

Реал после этой победы увеличил преимущество в турнирной таблице Ла Лиги над Барселоной, которая идет на 2-м месте. Теперь отрыв мадридцев составляет аж 11 баллов (81 очко). Зато у каталонцев – 70 пунктов. Топ-3 таблицы первенства замыкает Жирона – 68 баллов.

К слову, следующий матч Реала откроет программу 33-го тура Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти 26 апреля сыграет на выезде против Реал Сосьедад. Начало в 22:00 (по Киеву). Барселона же дома будет принимать Валенсию (29 апреля в 22:00).