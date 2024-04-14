Украина – Румыния 2:3

В первый игровой день, 12 апреля, Элина Свитолина и Леся Цуренко победили своих соперниц – Жаклин Кристиан (6:3, 7:5) и Ану Богдан (3:6, 6:2, 6:0). 13 апреля наши теннисистки были близки к выходу в финал Кубка. Однако ни Свитолиной, ни Цуренко не удалось победить своих соперниц – Ану Богдан и Жаклин Кристиан, пишет 24 канал.

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Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7 (7:9)

Судьба Украины решалась в парной встрече, где сестры Киченок противостояли Ане Богдан и Жаклин Кристиан.

В первом сете украинки смогли взять лишь два гейма. Зато во второй партии украинки смогли довести дело до тай-брейка, где сильнее, к сожалению, были румынки – 6:7 (на тай-брейке 7:9).

Дважды наши представительницы пытались улучшить результат, но с третьей попытки румынки дожали и победили. В итоге, в очном противостоянии сборная Украины проиграла Румынии 2:3.

Что такое Кубок Билли Джин Кинг Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Аналог мужского кубка Дэвиса. Матчи Кубка проводятся между командами, что разделены на разные уровни и группы. Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень. В финальной группе Кубка 12 команд соревнуются в четырех группах из трех команд.

Напомним. Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится с 12 по 17 ноября в Испании.

В своей истории Украина дважды сражалась за финал Кубка Билли Джин Кинг, но оба раза уступала. В 2022 году украинки минимально проиграли США (2:3), а 2023 году - Чехии (1:3).

Результаты матчей в рамках квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг