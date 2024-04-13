Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5

Накануне женская сборная Украины по теннису начала матч квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии. Во втором матче на корт во Флориде (США) вышли Элина Свитолина и Жаклин Кристиан.

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Свитолина принесла Украине второе очко

Матч прошел довольно непросто для Элины. В первом сете она победила со счетом 6:3, а во втором отдала сопернице сразу пять геймов. Однако главное, что в итоге украинка решила вопрос о победителе уже в двух сетах.

Стоит отметить, что Свитолина выиграла свой 15-й одиночный матч в Кубке Билли Джин Кинг. Также в пассиве у Элины есть восемь поражений.

Важно. Свитолина сыграла за сборную впервые с апреля 2021 года, когда участвовала в домашнем матче Квалификации против Японии, который проходил в Черноморске.

Матчбол Элины Свитолиной

Поэтому после первого игрового дня Украина выигрывает у Румынии со счетом 2:0 благодаря победам Свитолиной и Цуренко. Второй игровой день стартует сегодня, 13 апреля, в 18:00 по Киеву.

Первыми сыграют первые номера сборных: Элина Свитолина и Ана Богдан. Если Свитолина победит, Украина получит досрочную победу 3:0.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жаклин Кристиан