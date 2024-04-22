Реал – Барселона 3:2

Голы: Винисиус, 18, Лукас, 73, Беллингем, 90+1 – Кристенсен, 6, Лопес, 69

Реал и Барселона провели Эль Класико после поединков четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Анчелотти выбила из турнира МанСити, а главным героем этого матча стал украинец Андрей Лунин, который потянул два пенальти во время послематчевой серии 11-метровых. Зато Барселона вылетела из ЛЧ от ПСЖ, пишет 24 Канал.

К теме Андрей Лунин в Эль-Класико: онлайн-трансляция матча Реал – Барселона

Лунин начал поединок со старта мадридского клуба.

Уже на 6-й минуте Барселона открыла счет. Кристенсен головой замкнул передачу с углового от Рафиньи, Лунин не слишком удачно сыграл на выходе, не дотянувшись рукой до мяча – 0:1.

Видео гола Кристенсена

Реал ответил на гол ударом Винисиуса, но мяч пролетел над перекладиной.

После 10-ти стартовых минут хозяева заработали штрафной в считанных сантиметрах от штрафной площади каталонцев. Кроос не стал пробивать, а отдал передачу на дальнюю штангу, где уже откликнулись Винисиус и Рюдигер. Жуниор первым дотянулся до мяча, но пробил головой очень неточно.

Почти сразу Лунин ногами парировал удар в ближний угол от Ямала.

На 18-й минуте Реал сравнял цифры на табло "Сантьяго Бернабеу". Васкес красиво обошел двух соперников, только с помощью фола каталонцам удалось остановить Лукаса. Судья указал на 11 метров. К отметке подошел Винисиус и не промахнулся – 1:1. Хотя голкипер "блаугранас" был очень близок к тому, чтобы парировать пенальти.

Видео гола Винисиуса

В середине первого тайма Барселона "проснулась". Араухо опасно пробил после подачи с углового. Лунин не выходил, а мяч пролетел над перекладиной.

После очередного из угловых от гостей Лунину снова пришлось разгребать неуверенную игру в собственной штрафной его партнеров по команде. Андрей вытащил мяч с линии от Ямала. Судья взял паузу, чтобы выяснить, пересек ли мяч полностью линию владений украинского голкипера Реала. После советов главный арбитр встречи указал, что на угловой, гола не было.

После экватора первого тайма уже команда Хави заработала опасный штрафной после фола Камавинги. Но Рафинья пробил неудачно.

В конце тайма команды обменялись моментами, но изменить цифры на табло никому не удалось – 1:1.

Беллингем снова делает магию

Вторую часть матча команды начали с опасных моментов. На удар Ямала по центру поля, хозяева ответили выстрелом из-за пределов штрафной от Беллингема.

На 69-й минуте Барселона во второй раз в этом Эль-Класико повела в счете 1:2. Лунин отбил перед собой мяч после удара Ямала, но первым на добивании был Лопес, который сменил на поле автора первого гола в ворота "сливочных" Кристенсена.

Как забивал Лопес: смотрите видео

Однако преимущество "блаугранас" в счете держалась лишь 4 минуты, как Васкес замкнул на дальней штанге передачу Винисиуса – 2:2.

Видео гола Лукаса

Через несколько минут Лунин мог отличиться ассистом, если бы Винисиус переиграл тер Штегена.

В конце матча невероятный эпизод не реализовал Хоселу, который вышел вместо Винисиуса. Нападающий с метра не попал в ворота каталонского соперника.

Барселона могла взять баллы на поле мадридцев, но уже в компенсированное к матчу время Беллингем вывел Реал вперед 3:2.

Мадридский клуб набрал уже 82 балла и укрепил за собой первое место в таблице Ла Лиги. Отрыв от "блаугранас" после очного противостояния теперь составляет аж 11 очков – 70 пунктов у Барселоны.