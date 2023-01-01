Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко ни в одной публикации публично не осудил российскую агрессию. Однако боксер систематически публикует пророссийских попов, которые в своих заявлениях поддерживают агрессию РФ.

Читайте также "Саня, выгони оттуда бесов!": соцсети взорвались из-за фото Усика в Лавре

Очередной зашквар Ломаченко

Недавно двукратный олимпийский чемпион опубликовал две части видео по обращению митрополита УПЦ МП Лонгина, где он обвиняет Украину, мол, та начала войну против Бога, против церкви и украинского народа.

На неуместное видео жестко отреагировал известный общественный активист Сергей Стерненко.

Вася, тебе место в подвале СБУ и на обмен. Черт пророссийский,

– написал Стерненко в комментариях.

Раньше провокационную публикацию Ломаченко прокомментировал Сергей Стаховский. Бывший теннисист посоветовал боксеру не попадаться ему в глаза.

Скандалы из Ломаченко