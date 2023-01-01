Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко ни в одной публикации публично не осудил российскую агрессию. Однако боксер систематически публикует пророссийских попов, которые в своих заявлениях поддерживают агрессию РФ.
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Очередной зашквар Ломаченко
Недавно двукратный олимпийский чемпион опубликовал две части видео по обращению митрополита УПЦ МП Лонгина, где он обвиняет Украину, мол, та начала войну против Бога, против церкви и украинского народа.
На неуместное видео жестко отреагировал известный общественный активист Сергей Стерненко.
Раньше провокационную публикацию Ломаченко прокомментировал Сергей Стаховский. Бывший теннисист посоветовал боксеру не попадаться ему в глаза.
Скандалы из Ломаченко
- Василий Ломаченко давно славится поддержкой церкви Московского патриархата.
- Недавно на фоне обысков в Лавре боксер выложил фото из процесса выпекания проскуры – маленького литургического хлеба.
- Также Ломаченко публиковал две части скандального интервью с Митрополитом Лукой, где оправдывал войну России против Украины.