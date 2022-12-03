Хотя большинство украинцев обрадовались, что украинские спецслужбы наконец-то взялись за филиал ФСБ в Украине, который молился за российских солдат, отдельные "ватники" продемонстрировали совсем другую позицию.

Также интересно Ломаченко впервые высказался о войне в Украине: позиция боксера несколько неоднозначна

Новый скандал с Ломаченко

Для понимания всей картины следует начать с того, что сейчас происходит с УПЦ МП. Служба безопасности Украины провела ряд оперативных мероприятий в служителей и помещениях русской церкви в Украине.

Чего там только не нашли – факты раскрепощения несовершеннолетних, прославление российской агрессии, распространение российской пропаганды, государственые награды от страны-агрессора, российские паспорта и многое другое.

После этого в Украине начался процесс фактического запрета УПЦ МП как представляющего угрозу национальной безопасности и суверенитету нашего государства.

Хотя большинство украинцев приняли это с радостью и указывали, что это долгожданный шаг, Василий Ломаченко продемонстрировал свою поддержку российским попам в Украине.

В инстаграмме боксер опубликовал фото с процессом изготовления просфуры – маленького литургического хлеба. Пост не содержит подписей, только локацию – Киево-Печерскую лавру.

Что интересно, после полномасштабного вторжения России 24 февраля Василий Ломаченко вступил в ряды Теробороны Одесской области. Интересно, осознает ли боксер, что те, от кого он собирался защищать Украину в рядах ВСУ, и те, кого он защищает сейчас – одни и те же люди?

Скандалы с Василием Ломаченко