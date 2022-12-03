Хотя большинство украинцев обрадовались, что украинские спецслужбы наконец-то взялись за филиал ФСБ в Украине, который молился за российских солдат, отдельные "ватники" продемонстрировали совсем другую позицию.
Также интересно Ломаченко впервые высказался о войне в Украине: позиция боксера несколько неоднозначна
Новый скандал с Ломаченко
Для понимания всей картины следует начать с того, что сейчас происходит с УПЦ МП. Служба безопасности Украины провела ряд оперативных мероприятий в служителей и помещениях русской церкви в Украине.
Чего там только не нашли – факты раскрепощения несовершеннолетних, прославление российской агрессии, распространение российской пропаганды, государственые награды от страны-агрессора, российские паспорта и многое другое.
После этого в Украине начался процесс фактического запрета УПЦ МП как представляющего угрозу национальной безопасности и суверенитету нашего государства.
Хотя большинство украинцев приняли это с радостью и указывали, что это долгожданный шаг, Василий Ломаченко продемонстрировал свою поддержку российским попам в Украине.
В инстаграмме боксер опубликовал фото с процессом изготовления просфуры – маленького литургического хлеба. Пост не содержит подписей, только локацию – Киево-Печерскую лавру.
Что интересно, после полномасштабного вторжения России 24 февраля Василий Ломаченко вступил в ряды Теробороны Одесской области. Интересно, осознает ли боксер, что те, от кого он собирался защищать Украину в рядах ВСУ, и те, кого он защищает сейчас – одни и те же люди?
Скандалы с Василием Ломаченко
- Украинский боксер уже не раз попадал в скандалы из-за поддержки российских попов в Украине. Но самый громкий скандал произошел в начале 2020 года.
- Тогда Василий Ломаченко опубликовал видео о "силе православного духа". Большую часть 2-минутного ролика заняли кадры с российским спецназом – тем самым, который с 2014 года убивал украинцев на Донбассе, а в 2022 году участвовал в полномасштабном вторжении в Украину.