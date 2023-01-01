Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко в жодній публікації публічно не засудив російську агресію. Проте боксер систематично публікує проросійських попів, які своїми заявами підтримують агресію РФ.

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Черговий зашквар Ломаченка

Нещодавно дворазовий олімпійський чемпіон опублікував дві частини відео зі звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна, де він звинувачує Україну, мовляв, та почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу.

На недоречне відео жорстко відреагував відомий громадський активіст Сергій Стерненко.

Вася, тобі місце у підвалі СБУ і на обмін. Чорт проросійський,

– написав Стерненко в коментарях.

Раніше провокативну публікацію Ломаченка прокоментував Сергій Стаховський. Колишній тенісист порадив боксеру не потрапляти йому на очі.

Скандали з Ломаченка