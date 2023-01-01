Полномасштабная военная агрессия России изменила отношение многих граждан Украины к северному соседу. Разбомбленные россиянами города, тысячи погибших мирных украинцев, казалось, показали, кем является на самом деле народ РФ. Но это не о Василии Ломаченко.

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Стаховский назвал Ломаченко д*билом

Прославленный боксер продолжает защищать пророссийских попов, а также публиковать их провокационные заявления. На зашкварное видео Ломаченко отреагировал бывший теннисист Сергей Стаховский.

"Какое счастье, что у меня есть оружие, и не надо боксировать с этим д*билом. Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил", – прокомментировал Стаховский скандальное видео.

Комментарий экс-тенисиста / скриншот по инстаграмме Стаховского

По мнению бывшей первой ракетки Украины, заявлениями Ломаченко должны заняться украинские спецслужбы. Такое мнение Стаховский опубликовал в Twitter.

Василий Ломаченко... За тобой подвал плачет... Надейся на Бога, потому что в Украине тебе будет сложно,

– написал Стаховский.

Отметим, что боксер с начала войны вернулся в Украину и даже вступил в ряды местной территориальной обороны. Ради защиты родного города от оккупантов Ломаченко отказался от поединка за звание абсолютного чемпиона мира с Джорджем Камбососом.

Ломаченко на защите московских попов