"Гірники" вже відхилили спроби Арсенала, який пропонував 60 – 70 мільйонів. Однак Шахтар продовжує говорити про 100 мільйонів за Михайла. Таку суму ні Арсенал, ні Челсі не готові віддавати.

Цікаво Срна відвідав матч Челсі – МанСіті: приїзд легенди Шахтаря стосується трансферу Мудрика

Левченко: А у Мудрика взагалі спитали

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що клуб не продасть 21-річного лівого вінгера, якщо потенційні покупці не викладуть бажаної суми. Тому зимовий трансфер Мудрика може зірватись.

Сам Мудрик зізнавався, що буде засмучений, якщо після зимового трансферного вікна залишиться в Україні. Він не проти перейти в один із лондонських клубів.

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував усю епопею з можливим від'їздом із УПЛ Мудрика. Експівзахисник Гронінгема обурений такими рішенням донецького клубу, процитувавши слова помічника з футболу у Шахтарі Карла Ніколіні.

А у Мудрика взагалі спитали? Якесь сучасне рабство. Карло Ніколіні: "У нас немає потреби у трансфері Мудрика",

– написав колишній футболіст.

Відзначимо, що директор з футболу у Шахтарі Даріо Срна відвідав матч Челсі проти Манчестер Сіті. Чутки у ЗМІ про приїзд хорвата у Лондон таки підтвердились. Поєдинок закінчився перемогою "містян" 0:1.

Зверніть увагу! За даними Transfermarkt, вартість Мудрика оцінюють у 40 мільйонів євро. Оновлена сума зробила Михайла найдорожчим футболістом в історії УПЛ. Контракт Михайла з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.

Раніше зазначалось, що Мудрик має домовленості з Шахтарем та зідзвонився з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою. Але наразі жодні ці чутки не підтверджуються.