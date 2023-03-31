Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям допустити росіян та білорусів до змагань в "нейтральному" статусі. У відповідь Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про бойкот турнірів за участю спортсменів з країн-агресорів. Проте таке рішення надто тхне відвертим популізмом.

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Реакція Долгополова на ухвалу уряду

Зірка українського тенісу Олександр Долгополов, який зараз захищає Україну на фронті, розкритикував коментар міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова щодо бойкоту змагань. Чиновнику дісталося за некомпетентність у питаннях спорту.

Пане Олеже, вам не треба працювати зі спортом, якщо ви не знаєте, що у тенісі найбільш значними змаганнями є турніри Великого Шолома, саме за них та за щорічний рейтинг (який саме є відбором на ОІ, та визначається з найкращих виступів протягом календарного року), дізнаються наших гравців, та Україну. Олімпіада, звичайно, важлива, але далеко не головна в інтересах держави в успіхах тенісистів та впізнаваності України!,

– написав Долгополов.

Поспішне рішення, яке підготував міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, було намаганням загасити власні прорахунки.

Пане Олеже, той факт, що ви в Мінспорті, і в НОК України всрались, і за рік не змогли допомогти державною позицією, консолідованими командними діями, та вимогами усунути росіян та білорусів, коли майже кожен значний представник тенісу публічно волав, про їх відсторонення з першого дня повномасштабного вторгнення, так мені здається це ганьба вашим структурам, а не тенісу та його представникам,

– зазначив Долгополов.

Маніпулювати загиблими побратимами – це ганьба

"І насамкінець, пане Олеже, незважаючи на велику повагу за вашу участь в АТО, апелювати загиблим побратимом, за те що ви, і ваші колеги чесно кажучи програли у питанні усунення *усні у деяких видах спорту, це ганьба.

Нагадаю, колишні тенісисти зараз захищають нашу країну, коли ви вже сидите в кабінетах, ухвалюючи рішення за кар'єри професій, про які ви гадки не маєте.

А ще хочу нагадати, що 90% сучасного тенісу на значних змаганнях для нашої держави, на жаль, представляють лише наші прекрасні жінки. Краще поміркуйте, ніж маніпулювати тим, що вони залишаться живими, що вони мають повне право бути за кордоном і працювати, і схоже у них вийде краще, ніж у вас, тому що окрім як скрізь робити вашу роботу і намагатися більше року досягти відсторонення країн агресорів, вони ще встигають передавати нам дрони, авто та багато іншого в мій та інші підрозділи.

Тому, перед тим як знищити цілий спорт, або навіть багато видів спорту нашої країни (бо я не дуже поінформований, наскільки критично це рішення для інших видів спорту), Вам було б непогано вивчити деталі кожного окремого випадку, перш ніж завдати шкоди країні!

А з бойовими підрозділами та маніпуляціями про війну, як пан Гутцайт, так і ви, не забувайте, на війні зараз не Ви і не Гутцайт, а ми, ви в кабінетах, тому давайте ви не дуже розповідатимете нам за загиблих побратимів, бо звучить це якось...", – написав Долгополов.

Зазначимо, що рішення уряду розкритикували низка спортсменів. Зокрема колишній форвард збірної України Роман Зозуля заявив, що подібна ухвала грає на руку ворогам України.