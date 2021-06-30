Одна футбольная семья
Украинская сборная сенсационно вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. Победу нашей команде в конце второго овертайма принес нападающий Артем Довбик, который вышел на футбольное поле со скамейки запасных.
Вот так Фанат из Украины выбежал на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро-2020: видео
В итоге – 2:1 победа Украины. Однако этой победы не было бы без поддержки украинских фанатов. Из-за карантина многие болельщики не смогли увидеть поединок воочию, поэтому собрались перед экранами телевизоров, чтобы посмотреть встречу. Но нескольким сотням украинцев таки удалось попасть на стадион в шотландском Глазго.
После финального свистка вся команда Шевченко разделила радость вместе с фанатами на трибунах. Игроки в исландском стиле поздравили украинских болельщиков с победой, а фанаты аплодисментами ответили своим любимцам.
Празднование футболистов и фанатов: видео