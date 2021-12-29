Разбил лицо украинца: промоутер назвал самого сложного соперника Беринчика

Денис Беринчик яркой победой над Исой Чаниевым завершил 2021 год. Промоутер украинского боксера поделился впечатлениями от поединка.

Красюк: Он показал не только характер

Александр Красюк, промоутер Дениса Беринчика отметил уровень поединка против соперника из России. Остальные бои на фоне этого противостояния остались в тени.

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Зрелищности этой встрече добавил традиционный эффектный выход украинца. На этот раз Денис выехал в ринг на машине. Красюк назвал Ису Чаниева самым сложным соперником в карьере украинского боксера.

Россиянин показал высокий уровень бокса, навязывал свой бой оппоненту.

Это самый сложный соперник, но не потому, что Денис не подготовился, или были травмы. Просто россиянин продемонстрировал высокий уровень. Он показал не только характер, но и уверенность, настойчивость, упор и решительность. Иса не боялся Беринчика, не видел в нем авторитета и открыто шел в рубилова,

– заявил промоутер украинца.

Красюк добавил, что уровень соперника был виден на лице Беринчика. Россиянин расквасил украинцу нос: "Весь ринг был в крови. Нельзя сказать, что пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить успехи Чаниева. Если бы так было, то поединок не был бы конкурентен".

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