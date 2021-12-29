Красюк: Він показав не лише характер

Олександр Красюк, промоутер Дениса Берінчика, відзначив рівень поєдинку проти суперника з Росії. Інші бої на фоні цього протистояння залишились у тіні.

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Видовищності цій зустріч додав традиційний ефектний вихід українця. Цього разу Денис виїхав до рингу на машині. Красюк назвав Ісу Чанієва найскладнішим суперником у кар'єрі українського боксера.

Росіянин показав високий рівень боксу, нав'язував свій бій опоненту.

Це найскладніший суперник, але не через те, що Денис не підготувався, чи були травми. Просто росіянин продемонстрував високий рівень Він показав не лише характер, а й впевненість, наполегливість, натиск та рішучість. Іса не боявся Берінчика, не бачив у ньому авторитета та відкрито йшов у рубку,

– заявив промоутер українця.

Красюк додав, що рівень суперника було видно на обличчі Берінчика. Росіянин розквасив українцю ніс: "Увесь ринг був у крові. Не можна сказати, що пальців однією руки вистачить, щоб перелічити успіхи Чанієва. Якби так було, то поєдинок не був би конкурентний".

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