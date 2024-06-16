В воскресенье, 16 июня, состоятся матчи Евро-2024 с участием команд из групп С и D. В борьбу вступают главные фавориты чемпионата англичане, а также мощные Нидерланды, сообщает 24 Канал.

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Польша – Нидерланды

Время: 16:00

Город: Гамбург

Судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Следите с нами Старт на Евро без Левандовского: онлайн-трансляция матча Польша – Нидерланды

Польша имеет целью выход в плей-офф, а для этого желательно отобрать очки у одного из грандов группы. Нидерланды же едут на Евро с большим количеством травм, поэтому это шанс для "Кадры".

Центр поля у Кумана в далеко не оптимальном составе из-за травм Де Роона, Копмейнерса и Де Йонга. В свою очередь Польша не сможет рассчитывать в первой игре на своего лидера Левандовского.

Нидерланды и Польша сыграли 19 очных матчей в своей истории. Почти половину из них выиграли "оранжевые" (9). В свою очередь семь игр завершились вничью, а в трех торжествовали поляки.

Словения – Дания

Время: 19:00

Город: Штутгарт

Судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Следите с нами Ожесточенная борьба Группы С: онлайн-трансляция матча Словения – Дания

Дания и Словения играли в одной отборочной группе и тогда команды набрали поровну очков. Впрочем, на самом Евро датчанам дают больше шансов на проход дальше.

Словенцы же имеют несколько топовых исполнителей вроде Облака или Шешко. Также в составе словенцев поехал на Евро и экс-игрок Динамо Беньямин Вербич. Дания же является одной из двух сборных, которые на Евро не взяли ни одного представителя родного чемпионата.

Кроме того, скандинавы являются одной из старейших команд континента. Поэтому можно сказать, что для Эриксена и компании это последний шанс громко заявить о себе на Евро. Хотя повторения полуфинала 2021 года ожидать не стоит.

Сербия – Англия

Время: 22:00

Город: Гельзенкирхен

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Следите с нами Главные фавориты начинают путь: онлайн-трансляция матча Сербия – Англия

Англичане считаются главными фаворитами на победу на ЧЕ. Команда Саутгейта без проблем прошла квалификацию и везет на турнир мощную в кадровом плане команду.

Британцы существенно превосходят соперников по группе, но каждый из них имеет неуступчивый характер и может уцепиться за баллы. Особенно это касается сербов, которые впервые именно как независимая страна вышли на Евро.

Команда Стойковича имеет все шансы выйти в плей-офф и даже отобрать очки у вице-чемпионов Европы. Балканцы подошли к первой игре без потерь, тогда как Саутгейт не сможет рассчитывать на Шоу.