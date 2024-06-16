В воскресенье, 16 июня, на Евро-2024 очередные три матча первого тура. На ранний вечер вынесена встреча в Гамбурге, где сборная Польши будет противостоять Нидерландам, пишет 24 Канал.

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Измученные травмами

Поляки не впечатлили во время отбора. Наши соседи умудрились не выйти на Евро из довольно легкой группы и только через плей-офф воспользовались вторым шансом. Кроме того, "Кадра" не встречала на своем пути ни одной топ-команды.

В июне же Польша переиграла в спаррингах в целом равных себе соперников – Украину и Турцию. Более того, в этих играх команду подкосила эпидемия травм. Из-за повреждения на турнир не поехал Милик, а в последнем спарринге травмировались Левандовский и Свидерский.

В конце концов звезда Барселоны пропустит как минимум игру с голландцами. Сами же "оранжевые" также немало пострадали в кадровом плане. Травмы не позволили Куману взять на Евро основных центрхавов Де Рона, Копмейнерса и Де Йонга. Также под вопросом участие Бробби.

Тем не менее, Нидерланды обладают классным подбором игроков в защите и нападении. В отборе "оранье" обыграли всех соперников по группе, кроме Франции. А на прошлом ЧМ порадовали фанатов яркой игрой, вылетев лишь по пенальти от Аргентины в четвертьфинале.

Ориентировочные составы:

ПОЛЬША: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Модер, Слиш, Залевски – Зелински, С. Шимански – Пентек.

НИДЕРЛАНДЫ: Фербрюгген – Де Лигт, ван Дейк, Блинд – Думфрис, Веерман, Схаутен, Аке – Мален, Симонс – Гакпо.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Польша – Нидерланды пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Общественного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Нидерланды. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.