У неділю, 16 червня, відбудуться матчі Євро-2024 за участь команд із груп С та D. В боротьбу вступають головні фаворити чемпіонату англійці, а також потужні Нідерланди, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Польща – Нідерланди

Час: 16:00

Місто: Гамбург

Суддя: Артур Соареш Діаш (Португалія)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Слідкуйте з нами Старт на Євро без Левандовського: онлайн-трансляція матчу Польща – Нідерланди

Польща має на меті вихід у плей-оф, а для цього бажано відібрати очки у одного з грандів групи. Нідерланди ж їдуть на Євро з чималою кількістю травм, тому це шанс для "Кадри".

Центр поля у Кумана у далеко не оптимальному складі через травми Де Роона, Копмейнерса та Де Йонга. У свою чергу Польща не зможе розраховувати у першій грі на свого лідера Левандовського.

Нідерланди та Польща відіграли 19 очних матчів у своїй історії. Майже половину із них виграли "помаранчеві" (9). У свою чергу сім ігор завершились внічию, а у трьох тріумфували поляки.

Словенія – Данія

Час: 19:00

Місто: Штутгарт

Суддя: Сандро Шерер (Швейцарія)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Слідкуйте з нами Запекла боротьба Групи С: онлайн-трансляція матчу Словенія – Данія

Данія та Словенія грали в одній відбірковій групі і тоді команди набрали порівну очок. Втім на самому Євро данцям дають більше шансів на прохід далі.

Словенці ж мають кілька топових виконавців накшталт Облака чи Шешко. Також у складі словенців поїхав на Євро і ексгравець Динамо Беньямін Вербич. Данія ж є однією з двох збірних, які на Євро не взяли жодного представника рідного чемпіонату.

Крім того, скандинави є однією з найстарших команд континенту. Тому можна сказати, що для Еріксена і компанії це останній шанс гучно заявити про себе на Євро. Хоча повторення півфіналу 2021 року очікувати не варто.

Сербія – Англія

Час: 22:00

Місто: Гельзенкірхен

Суддя: Даніеле Орсато (Італія)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Слідкуйте з нами Головні фаворити починають шлях: онлайн-трансляція матчу Сербія – Англія

Англійці вважаються головними фаворитами на перемогу на ЧЄ. Команда Саутгейта без проблем пройшла кваліфікацію та везе на турнір потужну в кадровому плані команду.

Британці суттєво переважають суперників по групі, але кожен з них має непоступливий характер і може вчепитися за бали. Особливо це стосується сербів, які вперше саме як незалежна країна вийшли на Євро.

Команда Стойковича має всі шанси вийти у плей-оф та навіть відібрати очки у віцечемпіонів Європи. Балканці підійшли до першої гри без втрат, тоді як Саутгейт не зможе розраховувати на Шоу.