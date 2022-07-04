Большое возвращение

Как рассказал Виктор Вацко, между футболистом и Шахтером идут переговоры, которые уже оказались на финальной стадии. По поводу контракта говорить пока еще рано.

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Журналист добавил, если стороны договорятся, то Ракицкий пойдет на резкое уменьшение финансовых условий. Если сравнивать его зарплату в прошлом. из-за войны Шахтер не сможет жить на полную ногу, поэтому клуб ждет экономия.

Насколько я понимаю, Шахтер планирует свое будущее с Ярославом Ракицким. Это скромные финансы по сравнению с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас Шахтер будет очень и очень серьезно экономить,

– сказал Вацко.

По информации издания "Террикон", Ракицкий должен определиться с новым клубом до 15 июля.

Ранее Ракицкий отдал донецкому клубу 12 лет своей карьеры.

Бегство Ракицкого из России