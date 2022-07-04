Велике повернення
Як розповів Віктор Вацко, наразі між футболістом та Шахтарем йдуть перемовини, які вже опинились на фінальній стадії. Щодо контракту говорити поки що ще рано.
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Журналіст додав, якщо сторони домовляться, то Ракіцький піде на різке зменшення фінансових умов. Якщо порівнювати його зарплату у минулому. Через війну Шахтар не зможе жити на повну ногу, тому на клуб чекає економія.
Наскільки я розумію, Шахтар планує своє майбутнє з Ярославом Ракіцьким. Це скромні фінанси в порівнянні з тим, до чого звик Ракіцький. Зараз Шахтар буде дуже і дуже серйозно економити,
– сказав Вацко.
За інформацією видання "Терикон", Ракіцький повинен визначитись із новим клубом до 15 липня.
Раніше Ракіцький віддав донецькому клубу 12 років своєї кар'єри.
Втеча Ракіцького з Росії
- До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракіцький виступав у ворожій країні за Зеніт. На початку березня покинув країну ворога.
- У російському чемпіонаті грав із кінця січня 2019 року. В останньому для себе сезоні за Зеніт зіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи та зробив 6 асистів.
- Після від'їзду з Росії "виплив" у харківському Металісті. Зіграв за харківський клуб у контрольному спарингу, але харків'яни не збирались оформляти трансфер центрбека.
- Після чого Ракіцький прибув у розташування Шахтаря, де потренувався та зіграв благодійний матч.
- Сестра Ракіцького допомагає українським футболістам працевлаштуватись за кордоном. Дар'я хоче спробувати себе у ролі футбольного агента.
- Сам Ракіцький придбав для ЗСУ дрони. Про це повідомив колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв, який з перших днів взяв зброю до рук.