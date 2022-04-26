Возвращение в обойму

К счастью, для сборной Украины и Аталанты восстановление Руслана прошло быстро. Малиновский уже вернулся в общую группу и готовится к следующему поединку бергамовского клуба.

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Украинский полузащитник может выйти в перенесенном поединке Аталанты против Торино. Игра состоится 27 апреля.

Напомним, что футболист из Украины покидал поле прихрамывая и с помощью медиков. На послематчевой пресс-конференции главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини рассказал, что у Руслана возникли проблемы с коленом.

Малиновскому наложили четыре шва, а его травма оказалась несерьезной.

Аталанта после 33 матчей идет только на 8 месте в таблице Серии А.

Подробности. В сезоне-2021/2022 Малиновский отыграл в футболке Аталанты 37 матчей, в которых отличился 10 голами и 5 ассистами.