Второй ассист в трех матчах

После начала войны в Украине Георгий Цитаишвили ушел в аренду в Вислу из Кракова. С 6 апреля в трех матчах грузин отметился уже двумя голевыми передачами, сообщает 24 канал.

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В этот раз Гио начал поединок со старта и принял участие в третьем голе команды. Цитаишвили классно обыгрался с одноклубником, в последний момент опередил голкипера и классно отдал во вратарскую на Ондрашека, который уже в падение засунул мяч в ворота гостей.

К сожалению, результативный пас Георгий не разрешил краковскому клубу избежать поражения на глазах родных болельщиков. На 11-й компенсированной до матча минуте гости реализовали пенальти.

В итоге – 3:4 досадное поражение клуба Цитаишвили.

Висла из Кракова не вылезла со дна турнирной таблицы – 16 место.

Цитаишвили будет помогать команде выбираться из зоны вылета до конца июня 2022 года. В это время Георгий вернется в Динамо.

Видеообзор матча (ассист Цитаишвили с 3:30)