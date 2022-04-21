Футболист: Несколько дней нужно пропустить

Малиновский прокомментировал свое повреждение. По его словам, травма не серьезная, поэтому в ближайшее время он сможет вернуться на поле.

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У меня было рассечение, и мне наложили четыре шва. Несколько дней нужно пропустить, есть небольшая отечность, но, в общем-то, все нормально,

– сказал Руслан.

Малиновский только 34 минуты отыграл в футболке Аталанты. Украинец хромая и с помощью медиков покинул поле, когда счет на табло был 0:0.

Клуб украинца не сумел порадовать своих болельщиков. Верона победила со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Малиновский отыграл за итальянскую команду 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

После 32 поединков Аталанта с 51 очком занимает только 8 место в турнирной таблице итальянской Серии А.