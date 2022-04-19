Хромая покидал поле

Руслан Малиновский начал поединок в старте Аталанты. Однако атакующий полузащитник провел на футбольном поле всего 34 минуты, сообщает 24 канал.

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Украинец получил травму и хромая с помощью медиков покинул границы поля. Малиновский досрочно закончил встречу, в которой бергамовский клуб потерпел неожиданное поражение со счетом 1:2. Вместо футболиста на поле появился россиянин Алексей Миранчук.

За сыгранное время Руслан успел запомниться желтой карточкой. Пока неизвестна серьезность повреждения полузащитника Аталанты.

В сезоне-2021/2022 Малиновский отыграл 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

После 32 поединков Аталанта с 51 очком занимает лишь 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. До ближайшего конкурента, каким является Фиорентина, отставание в 5 пунктов.